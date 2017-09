publié le 02/09/2017 à 15:51

Sa garde à vue a été levée. Le député REM M'jid El Guerrab va être déféré au parquet à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours". L'élu sera tout prochainement présenté à un juge en vue d'une mise en examen assortie d'un contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec la victime, Boris Faure.



L'altercation entre les deux hommes s'est produite mercredi 30 août devant un bar parisien. Selon un témoin interrogé par le magazine Marianne, qui a révélé l'information, M'jid El Guerrab a asséné au cadre socialiste "un coup de casque très violent, puis un deuxième". Boris Faure est alors tombé "par terre, en sang". Ce dernier a ensuite dû être "opéré d'urgence" après son admission à l'hôpital. Il se trouve actuellement en observation.

Si le député de la 9ème circonscription a reconnu un geste violent, il a expliqué avoir réagi à des "insultes racistes" et à une "agression physique". M'jid El Guerrab a par ailleurs annoncé vendredi 1er septembre qu'il se mettait en congé du parti de la majorité présidentielle, pour "permettre à l'enquête de se dérouler de la manière la plus sereine possible et de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé", peut-on lire sur son compte Facebook.