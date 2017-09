Altercation entre Boris Faure et M'jid El Guerrab : qui sont les deux protagonistes ?

publié le 01/09/2017 à 19:59

Une enquête a été ouverte pour "violences aggravées" par le parquet de Paris. Elle fait suite à la violente altercation qui a opposé mercredi 30 août le député REM M'jid El Guerrab au premier secrétaire de la Fédération PS des Français de l'Étranger, Boris Faure.



Ce dernier a reçu "un coup de casque très violent puis un deuxième", avant de tomber "par terre, en sang", a expliqué un témoin de la scène. Contacté par l'AFP, M'jid El Guerrab a reconnu un geste violent, tout en affirmant avoir réagi à des "insultes racistes" et à "une agression physique". Il a été placé en garde à vue ce vendredi 1er septembre.

Mais si les circonstances de cette altercation restent à éclaircir, leurs passés respectifs peuvent expliquer la nature des relations entre les deux hommes politiques. Ils ont en effet milité dans la même fédération socialiste parisienne, jusqu'à ce que M'jid El Guerrab décide de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron.





Né à Aurillac en 1983, il est éduqué "avec des valeurs musulmanes de tolérance de respect et d'ouverture", comme l'indique son site officiel. Ses parents l'inscrivent dans une école catholique appelée "L'externat de l'Enfant Jésus". Son engagement en politique remonte à 2006, où il suivra la campagne présidentielle aux côtés de Ségolène Royal.

10 ans au PS, avant de rejoindre Emmanuel Macron

Diplômé de l'Institut politique d'Aix-en-Provence, il gravit les échelons au sein du PS, en devenant d'abord conseiller auprès de l'ex-président du Sénat Jean-Pierre Bel. En 2012, M'jid El Guerrab entre au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle où il est nommé conseiller. Ce sera sa dernière fonction officielle au Parti socialiste. Son départ pour La République En Marche en 2016 fut d'ailleurs la source d'un contentieux avec Boris Faure...



Ce dernier se décrit comme un "militant syndical, associatif et politique" sur son blog Mediapart. Domicilié en Belgique après avoir passé quelques années à Varsovie entre 2006 et 2011 ainsi qu'à l'île Maurice, Boris Faure occupe la fonction de premier secrétaire de la Fédération des Français de l'étranger du Parti socialiste depuis 2012.



Européen convaincu, il est désormais chargé des questions internationales et européennes au sein du syndicat UNSA, après avoir passé 13 ans au Quai d'Orsay. Boris Faure est par ailleurs délégué consulaire des français de Belgique depuis 2014.

M'jid El Guerrab, un "opportuniste ordinaire" pour Boris Faure

C'est en fait lors des dernières législatives que la relation entre les deux hommes s'est dégradée. Boris Faure a très peu apprécié que son ancien camarade se présente dans la 9ème circonscription des Français de l'étranger, face au socialiste Didier Le Bret. Dans un billet à charge publié sur son blog, Boris Faure qualifiait M'jid El Guerrab "d'opportuniste ordinaire".



Ce dernier avait quand même remporté l'élection haut la main, à plus de 59%. La violente dispute qui a éclaté mercredi dernier est-elle en rapport avec ce contentieux ? Si M'jid El Guerrab a déjà raconté sa version des faits, Boris Faure devrait faire de même dans les prochains jours. Après avoir été opéré en urgence, le cadre du PS est toujours "en observation", a déclaré l'un de ses proches à l'AFP.