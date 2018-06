Soupçons de corruption sur Alexis Kohler : le Parquet national financier ouvre une enquête

publié le 04/06/2018 à 11:03

Alexis Kohler inquiété par la justice. Le parquet national financier annonce ce lundi 4 juin qu'une enquête, ouverte par le procureur de la République financier, a été ouverte. Ces investigations, confiées à la brigade de répression de la délinquance économique de la préfecture de police de Paris sont consécutives à une plainte déposée par l'association Anticor.



Cette association anticorruption accuse Alexis Lohler de "mélange des genres" et a déposé plainte pour prise illégale d’intérêts et soupçons de trafic d'influence contre le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler, un proche d'Emmanuel Macron.

Un possible conflit d'intérêts entre sa fonction officielle et ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC. Cette société est impliquée dans de nombreux contrats d'État et présente sur les chantiers de Saint Nazaire. Le site Mediapart avait révélé le dossier MSC début mai.

Alexis Kohler, un énarque de 44 ans, n'a officiellement plus aucune fonction chez l'armateur, et l'Élysée a toujours assuré que le secrétaire général respectait toutes les règles légales, se déportant sur toute question pouvant concerner MSC.

