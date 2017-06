publié le 22/06/2017 à 19:58

Le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe s'est réuni lors du premier Conseil des ministres, jeudi 22 juin. Cette nouvelle photo de classe a mis en avant des visages parfois encore inconnus et majoritairement issus de la société civile. "La réalité, c'est que sur les 30 membres du gouvernement, il y en a 17 qui sont directement issus de la société civile", affirme Alain Duhamel. "On a le gouvernement le plus technocratique depuis le premier gouvernement du Général de Gaulle en 1958", poursuit l'éditorialiste politique. La parité voulue par Emmanuel Macron est également respectée : sur les 29 ministres, 15 sont des hommes et 14 sont des femmes.



Selon Alain Duhamel, ce chamboulement ne va pas pour autant affaiblir la majorité parlementaire. "C'est ce qui est piquant et un peu paradoxal : le gouvernement s'affaiblit et la majorité se renforce. En réalité, ce sont plutôt les oppositions qui s'émiettent", précise le spécialiste. En effet, six groupes composent l'Assemblée nationale, en plus de La République En Marche. "On n'a jamais vu ça sous la Ve République et c'est évidemment au bénéfice du groupe dominant", déclare Alain Duhamel avant de poursuivre : "Emmanuel Macron s'est bien tiré d'une très mauvaise passe [...] C'est un président qui ne sera pas du tout normal !"