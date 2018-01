Quatre candidats en lice pour briguer la tête du Parti socialiste

et AFP

publié le 27/01/2018 à 18:57

Quatre hommes, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel, sont officiellement en lice pour le poste de Premier secrétaire du Parti socialiste (PS). Après avoir soufflé le chaud et le froid, Julien Dray n'a finalement pas présenté de candidature. Celle de Delphine Batho a été rejetée.



Tous les quatre ont vu leur candidature validée par la commission préparatoire du congrès, a indiqué samedi 27 janvier Rachid Temal, coordinateur du parti, à l'issue d'un conseil national. Deux candidatures, celles de la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho et de Myriam Petit, une militante, ont été rejetées faute d'avoir recueilli les parrainages suffisants. Seize membres du Conseil national devaient leur apporter leur signature.

Les deux tours de l'élection auront lieu les 15 et 29 mars. Environ 102.000 militants seront appelés aux urnes pour ce scrutin partisan. Le PS se réunira ensuite en Congrès les 7 et 8 avril à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

"Un débat verrouillé", selon Delphine Batho

Dans son discours face membres du Conseil national, samedi 27 janvier, Olivier Faure, qui apparaît comme le favori de l'élection, a affirmé être "candidat à (la) renaissance" du PS. Selon plusieurs participants, la députée Delphine Batho a une nouvelle fois interpellé ses camarades pour leur demander de lui permettre de déposer sa candidature, alors qu'une nouvelle règle impose désormais aux candidats d'être parrainés par seize membres du Conseil national, contre un auparavant.



François Lamy, ancien député qui a présidé aux travaux de la commission statutaire, lui a rappelé que la question des parrainages ne relevait pas des statuts mais du Conseil national. En condamnant les propos virulents de Delphine Batho, qui avait assimilé le PS à une "mafia", Rachid Temal a été applaudi par l'assemblée.