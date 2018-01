Parti socialiste : Julien Dray, candidat au poste de Premier secrétaire ?

publié le 18/01/2018 à 15:09

Ira ou n'ira pas ? L'interview qu'a accordé Julien Dray à Radio Classique ce jeudi 18 janvier peut prêter à confusion. À trois reprises, le socialiste a été interrogé sur son éventuel souhait de briguer le poste de Premier secrétaire du Parti socialiste (PS). Cinq personnes sont d'ores et déjà candidates : Stéphane Le Foll, Delphine Batho, Luc Carvounas, Emmanuel Maurel et Olivier Faure.



"Oui", répond - semble-t-il machinalement - Julien Dray à ces questions, en nuançant son propos. Cela pourrait l'intéresser, mais ce n'est pas le cas. Il n'est "pas candidat pour être candidat, (...) il y a du travail pour tout le monde".

Des propos qui sèment le trouble et qui pourraient pousser à croire que Julien Dray a présenté en direct sa candidature pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis. Face à l'interprétation de plusieurs journalistes ayant conclu à une candidature, le cofondateur de SOS Racisme a publié un démenti sur sa page Facebook dans la matinée. "L'AFP se trompe, je n'ai rien dit de plus ce matin que ce que j'ai dit depuis une semaine... Je cherche à construire une solution collective qui rassemble et il y a encore le temps de le faire", écrit-il sur le réseau social.

Il prend toutefois soin de ne pas fermer catégoriquement la porte à une candidature prochaine. Contacté par RTL.fr, Julien Dray revient sur cet imbroglio provoqué par ses déclarations sur Radio Classique. "Dans ma tête c'était clair, le journaliste de l'AFP a mal compris", éclaircit-il, en refusant toujours de se prononcer quant à une éventuelle candidature dans un futur proche. Il répète : "On n'est pas candidat pour le plaisir d'être candidat".