publié le 01/05/2017 à 11:28

Coup de tonnerre à Debout la France. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan est secoué par l'alliance que vient de signer ce dernier avec Marine Le Pen, ex-présidente mais candidate du Front national pour la présidentielle. Le candidat qui a récolté moins de 5% au premier tour de l'élection présidentielle a négocié avec son ex-adversaire politique et pourrait, en cas de victoire, s'installer à Matignon. À la suite de cette annonce, un homme de poids du parti a décidé de claquer la porte de Debout la France.



"Il y a 5 ans, j'ai adhéré à un parti avec lequel j'étais totalement en accord, ni de droite, ni de gauche, ouvert aux républicains des deux rives, un parti gaulliste, républicain, social, humaniste, qui avait le courage de son autonomie, un parti qui refusait le système et les extrêmes, explique Dominique Jamet. Et je me retrouve brutalement dans un parti qui revendique son appartenance à la droite, et dont le président et fondateur glisse rapidement du rapprochement, au soutien, au ralliement, et au pacte de gouvernement avec le Front national. Il y a de quoi être secoué".

Dominique Jamet précise que "sur les 4 vices-présidents du parti, 3 ont démissionné et le secrétaire général du parti s'en est allé. Une vingtaine de secrétaires départementaux ont donné leur démission, le représentant pour l'outre-mer est parti. Les dégâts sont donc considérables".