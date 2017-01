ÉCLAIRAGE - Dimanche 15 janvier à partir de 18 heures, les sept candidats à la primaire de la Belle Alliance Populaire se retrouvent autour d'un second débat, afin d'aborder de nouveaux thèmes de la campagne.

par Marie de Fournas publié le 15/01/2017 à 17:20

Ce deuxième débat a lieu une semaine, jour pour jour, avant le premier tour de la primaire de la gauche. Dimanche 15 janvier au soir, les candidats de la primaire de la gauche, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias, se font face une nouvelle fois lors du débat diffusé sur BFM, iTELE et RMC. Ils devront s'exprimer à propos de différents thèmes de campagne.



Le débat de deux heures et demie, animé par Ruth Elkrief (BFMTV), Laurence Ferrari (iTELE) et Laurent Neumann (RMC), tournera autour de la santé, l’environnement, la lutte contre la délinquance, l’éducation, mais aussi sur une question d’actualité. Cinq grandes thématiques nommées : "La France dans un monde nouveau", "L’Europe et ses frontières", "Objectif, France verte ?", "Quel président de gauche ?" et "L’école de Demain".



Lors du premier débat, organisé par RTL, l'OBS et TF1, ils avaient été interrogés sur les questions économiques et sociales, sur le sujet de la sécurité et du terrorisme, pour finir sur le chapitre de la laïcité, République et l'islam.