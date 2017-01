L’ex Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche était invité sur "On n’est pas couché" samedi 14 janvier.

Manuel Valls dans "On n'est pas couché" sur France 2 le 14 janvier.

par Geoffroy Lang publié le 15/01/2017 à 02:06

À une semaine du premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, le candidat Manuel Valls doit encore convaincre les électeurs de gauche pour l’emporter au second tour, le 29 janvier prochain. L’ancien Premier ministre est venu se confronter aux questions de Laurent Ruquier, du duo formé par Yann Moix et Vanessa Burggraf, mais aussi de l’essayiste libérale Agnès Verdier-Molinier sur le plateau d'On n’est pas couché dans la soirée du 14 janvier.



Après un premier débat où il a été jugé moins convaincant que son rival le plus sérieux, Arnaud Montebourg, Manuel Valls a tenté de se donner un nouvel élan en insistant sur son statut d’homme d’État pour se distinguer de ses rivaux : "Je crois que je peux gagner et c’est la différence avec les autres candidats de cette primaire". S’il exclut tout rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, l’ancien chef du gouvernement laisse la porte ouverte pour Emmanuel Macron, avec qui il partage "des convergences". Le candidat Valls n’a pas manqué cependant de rappeler leurs désaccords sur leur projet de société. "Je ne crois pas à la juxtaposition des communautés", a-t-il glissé, avant de poursuivre, "je ne crois pas que la France soit responsable du terrorisme".



"J’ai envie de redonner de l’espoir à la gauche pour gagner", a lancé l’ancien locataire de Matignon, qui a tenu un discours de rassemblement sur le plateau de Laurent Ruquier. "Je me situe au coeur des progressistes d'Emmanuel Macron à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon", a affirmé l’ancien premier, qui semble déjà se projeter dans l’entre-deux tours de la primaire. Après un premier débat jeudi 12 janvier, Manuel Valls sera à nouveau confronté aux 6 autres candidats de la primaire de la gauche ce dimanche 15 janvier à partir de 18h sur BFT-TV.