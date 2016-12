Le président de la République s'est "étonné" de la candidature de son ancien ministre, révèle "Le Canard Enchaîné".

21/12/2016

François Hollande a beau avoir dit qu'il se tiendrait éloigné des affaires politiques et de la primaire de la Belle Alliance Populaire depuis son renoncement à briguer sa réélection à l'Élysée en 2017, il n'en demeure pas moins prolixe en coulisses.Le Canard Enchaîné révèle que le Président s'est déclaré "étonné" de la candidature de Vincent Peillon à la primaire de la gauche, qui se tiendra les 22 et 29 janvier 2017.



Une réaction adjointe d'un commentaire acerbe, écrit le volatile, puisque François Hollande juge que "Peillon n'est pas préparé" et note une "légèreté absolue" pour le député européen, qui se réclame "de l'éthique". La remarque de François Hollande est d'autant plus surprenante que l'ancien ministre de l'Éducation nationale fait valoir qu'il compte défendre le bilan de l'actuel locataire de l'Élysée. "Il veut incarner le centre du Parti socialiste, mais, s'il attaque Valls, ça ne va pas être facile pour lui de défendre mon bilan", aurait déclaré le chef de l'État.



Invité de RTL ce mercredi 21 décembre, Vincent Peillon a réagi à la publication de l'hebdomadaire satirique. "Je ne sais pas si ces citations sont exactes ou pas. Moi je pense que je suis préparé, mais ce n'est pas à moi de le dire", commence le socialiste. "Sur le fond des choses, je pense que c'est une erreur de penser qu'être préparé veut dire être tous les jours dans la visibilité médiatique. [...] Et je ne crois pas qu'il faut indexer, je l'entends beaucoup, l'indice de bruit à l'indice de travail". Un message à l'adresse de ses six concurrents à la primaire de la gauche ?