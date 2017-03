publié le 20/03/2017 à 21:02

Tiré au sort pour lancer le premier débat entre candidats à l'élection présidentielle lundi 20 mars, François Fillon a immédiatement tancé l’organisation de ce premier débat, où les six candidats les plus modestes sont absents. "On est onze candidats à l’élection présidentielle, il y en a cinq ici, ça pose une question démocratique", a posé le candidat Les Républicains en préambule de son intervention.



"Je sais que les sondages ont grande vertu pour les commentateurs, a grondé l’ex premier ministre, mais avec cette règle-là, je n’aurais pas pu participer à la primaire de la droite et du centre". Le candidat de la droite a ainsi donné le la de ce début de soirée, car les quatre autres candidats lui ont à leur tour emboîté le pas, en exprimant leurs regrets face à l’absence de leurs six rivaux.

Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau n’ont pas été retenus par la rédaction de TF1 pour ce premier d’avant premier tour de la présidentielle. Le candidat de "Debout la France" a tenté en vain de s’opposer à cette décision, mais le CSA, puis le Conseil d’État, ont rejeté les recours de Nicolas Dupont-Aignan. Deux autres débats télévisés réuniront les onze candidats avant le premier tour de la préisdentielle.