Présidentielle 2017 : Ce débat peut-il tout changer ?

Ce lundi 20 mars, sur TF1 et LCI, les cinq candidats les mieux classés dans les différents sondages vont s'affronter et confronter leur programme pendant plus de trois heures. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon... Certains candidats pourraient avoir beaucoup à perdre à quelques semaines de l'élection à la fonction suprême.





Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui caracolent en tête des intentions de vote et font office de grands favoris à la fonction suprême alors que François Fillon est embourbé dans une affaire politico-judiciaire et que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon stagnent autour de 12%.



