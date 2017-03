Présidentielle 2017 : pour Cheminade, TF1 "réserve ses débats à un club"

publié le 20/03/2017 à 21:16

En ce soir de premier débat de la présidentielle, lundi 20 mars, les cinq principaux prétendants à l'Elysée vont débattre. Les six autres candidats n'ont pas été invités, ce qui a suscité l'ire de Nicolas Dupont-Aignan, candidat de "Debout la France", samedi 18 mars sur le plateau de TF1, chaîne organisatrice de l'événement. "Je comprends très bien que Nicolas Dupont-Aignan l'ait fait", affirme Jacques Cheminade, invité de RTL Soir ce 20 mars, qui dépeigne TF1 comme "une chaîne de télévision qui réserve ses débats à un club, le club dont on sait absolument ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire".



Jacques Cheminade estime que ce débat ne satisfait pas les attentes des Français. "Je pense qu'il ne savent pas qui je suis et qu'on a tout fait pour m'étouffer et que mes idées ne soient pas connues. Les journalistes m'ont traité comme un chien, lance-t-il. En 1995, on a dit n'importe quoi sur moi. Maintenant on me place entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ce qui n'est pas du tout ma place donc c'est n'importe quoi", déplore le candidat, qui se situe "certainement à la gauche d'Emmanuel Macron" selon ses propres dires.

Celui qui veut "combattre" la "dictature financière" revient sur la promesse de séparation bancaire qu'il prône et que selon lui "Emmanuel Macron et François Hollande n'ont pas tenue". "Ils ont fait pire, ils ont fait semblant", estime-t-il. Désormais, Jacques Cheminade se sent "plus que les épaules, l'esprit" d'aller jusqu'au bout de la campagne.