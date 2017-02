Selon des informations du "Parisien", l'ancien président et candidat à la primaire LR se délecterait des événements.

02/02/2017

Et pendant ce temps... François Fillon et sa campagne s'enlisent dans l'affaire Penelope Fillon. À tel point que la droite commence à se scinder entre ceux qui défendent bec et ongles le candidat et ceux qui envisagent un plan B. Son téléphone n'arrête pas de sonner mais l'ancien président de la République ne décroche pas. C'est en petit comité qu'il livre ses impressions et visiblement l'attaque du candidat envers lui lorsqu'il avait cité de Gaulle n'est toujours pas passé : "Et il dit quoi le Général, là ?", rapporte Le Parisien.



Nicolas Sarkozy "glousse de plaisir", estime un visiteur. Un autre renchérit : "Il savoure, on le sent qui rigole. Il a toujours dit que Fillon n'était pas quelqu'un de franc". Quant à l'hypothèse de son possible retour, un ténor du parti et proche de lui explique qu'il "a été battu, c'est fini ! Il ne l'exclut pas. Je pense qu'il se dit qu'il y a un petit trou de souris". D'autres le voient déjà amorcer un retour, raconte le journal. "Sarkozy peut faire une opération blitzkrieg : je vous emm... tous, je suis candidat ! S’il fait ça, qui va aller contre lui ? Ni Baroin, ni Wauquiez. Ça ne m’étonnerait pas qu’il prenne une initiative".