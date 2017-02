publié le 14/02/2017 à 19:34

Lors de sa rencontre avec les parlementaires LR ce 14 février, François Fillon a une nouvelle fois affirmé qu'il maintenait et continuerait de maintenir sa candidature à l'Élysée. Et ce malgré certaines voix inquiètes des possibles répercussions du Penelopegate. L'ancien Premier ministre a affirmé qu'il n'y avait aucune "alternative possible", sans créer de crise politique sans précédent. Si Alain Duhamel reconnaît que "le prix d'un changement de candidat [serait] lourd", et que les parlementaires LR le savent, il estime également que les discours répétés de François Fillon ne changent au final pas grand chose. "Est-ce qu'il a convaincu les parlementaires ? Cela m'étonnerait énormément, ils savent très bien que son image est extrêmement érodée, que les supporters sont déstabilisés et donc ils sont inquiets", souligne-t-il.



Mais parce que changer de candidat à ce stade serait dangereux, "ils lui accordent un sursis, parce qu'il est le pire des candidats après tous les autres". Et de préciser que malgré le contexte de scandale et la difficulté à faire campagne, François Fillon a toujours des atouts : "il a une légitimité car il l'a emporté clairement après une bonne campagne; l'électorat des républicains ne se désintègre pas". Et surtout, affirme Alain Duhamel, "Fillon lui-même fait preuve d'un acharnement qui lui a réussi au moment des primaires quand il était loin derrière".

Un autre candidat de regret

L'éditorialiste confirme que si le candidat se retire "ce sera le plus grand choc jamais survenu à l'occasion d'une élection présidentielle". Mais que dans un même temps, ce sera à François Fillon de 1) décider de partir, et 2) faire appel à quelqu'un d'autre. Et le choix est assez clair : "forcément Alain Juppé parce qu'il a la stature et le programme, ou François Baroin parce qu'il représente la nouveauté et qu'il a le talent". Cependant, dans tous les cas, Alain Duhamel persiste : "Un autre candidat serait un candidat de regret, du substitution. Mais avec Fillon, la droite est obligée d'aller à l'élection les yeux bandés".