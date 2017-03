Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas faire de grande remontée au premier tour

publié le 22/03/2017 à 20:05

Deux sondages réalisés au lendemain du grand débat de lundi, qui opposait les cinq principaux candidats à l'élection présidentielle, se montrent flatteurs pour Jean-Luc Mélenchon. Un sondage Elabe pour L'Express et BFM TV qui lui donne 13,5 % des intentions de vote contre 11,5 % seulement pour Benoît Hamon. Un autre, de Harris Interactive pour Atlantico, affirme que Jean-Luc Mélenchon est apparu aussi convainquant aux Français que Marine Le Pen.



Pour Alain Duhamel, il s'est montré sous son meilleur jour : celui qui est souvent " acariâtre, désagréable, cassant, coupant, méprisant" a été "le plus pugnace, le plus drôle, le plus naturel." Par ailleurs, "il traverse une bonne séquence : il est arrivé samedi à prononcer un discours flamboyant devant un public nombreux, c'était réussi". S'il réussissait à faire mieux que le Parti socialiste au premier tour de l'élection présidentielle, "ce serait un peu le graal qu'il finirait par atteindre", analyse le journaliste.

Une possibilité de l'emporter ?

Cependant, pour lui, "il ne faut pas rêver" : "Quand on est à ce niveau-là, des remontées permettant de se qualifier, il n'y a qu'un seul exemple dans l'histoire de la présidentielle : c'est Jean-Marie Le Pen en 2002." Mais la configuration était très différente de celle d'aujourd'hui : "C'était une surprise absolue, la gauche était totalement dispersée, personne ne s'y attendait. Là, c'est l'inverse ; on sait que Marine Le Pen est très haute, donc cela joue au contraire un rôle dissuasif, un rôle de vote utile."