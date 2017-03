publié le 20/03/2017 à 11:38

Et si la candidature de Marine Le Pen se présentait sous de meilleurs auspices que ne semblent le présager les sondages ? Déjà bien placée dans les intentions de vote, la candidate du Front national à l'élection présidentielle serait en réalité bien plus puissante. C'est en tout cas ce que pense Christian Estrosi.



Marine Le Pen "est sous-évaluée dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle", affirme le président Les Républicains de la région PACA dans un entretien au Parisien publié le 20 mars. "On la crédite à 25 % en moyenne, je pense qu'elle pourrait dépasser les 30 % voire gagner l'élection présidentielle", anticipe-t-il. "C'est pour cela qu'il faut la combattre dès le premier tour, en ne lui laissant aucun terrain et en s'adressant notamment aux classes moyennes et populaires. Le mot social n'est pas un gros mot".

Christian Estrosi a également eu quelques mots à l'égard de François Fillon, le candidat de son parti, dont la stratégie ne semble pas lui convenir : "Ça ne sert à rien de faire la course à l'échalote sur le terrain du FN en faisant une surenchère excessive en matière de sécurité et d'immigration. On devrait au contraire attaquer le programme de Marine Le Pen, en expliquant notamment que ceux qui ont peu aujourd'hui, n'auront rien demain si elle est au pouvoir.

Un récent sondage Kantar Sofres - OnePoint pour Le Figaro place Marine Le Pen et Emmanuel Macron à égalité au premier tour, avec 26 % chacun. Selon cette même enquête, Emmanuel Macron est le grand favori en terme de stature présidentielle. À la question "Selon vous, chacun des candidats suivants ferait-il/elle un bon président de la République", il est crédité de 47% de "oui".