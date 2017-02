publié le 07/02/2017 à 13:10

Son envolée lyrique, quasi mystique, très haut dans les aigus, lui avait valu quelques railleries. Le meeting d'Emmanuel Macron le 10 décembre à Paris avait été marqué par ce "finish" assez inattendu. Le week-end dernier à Lyon, le ton a changé. La voix du candidat à l'élection présidentielle était beaucoup plus grave, "pour ne pas dire du caverneux", selon le qualificatif employé par L'Opinion, qui révèle l'arrivée dans son entourage d'un personnage atypique.



Depuis quelques semaines, Emmanuel Macron travaille en effet sa voix avec Jean-Philippe Lafont, un chanteur d'opéra d'origine toulousaine. Ce baryton-basse, bientôt âgé de 66 ans, a chanté sur les plus grandes scènes du monde. Avec sa voix profonde et son aisance oratoire, Jean-Philippe Lafont donne régulièrement des cours au leader du mouvement En Marche !, qui serait, d'après L'Opinion, très satisfait des progrès réalisés. "En avril, il sera prêt !", avance d'ailleurs un proche d'Emmanuel Macron.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Philippe Lafont délivre ses précieux conseils à un candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy avait fait appel à ses services en 2007 et le chanteur d'opéra avait clairement affiché son soutien dans une vidéo publiée sur la chaîne Dailymotion des Républicains. Faut-il y voir un présage pour Emmanuel Macron ?

> Jean-Philippe Lafont à Bercy Durée : 01:39 |