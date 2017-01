Dans un entretien accordé au "Parisien", l'ancien premier ministre est revenu sur les propos de François Fillon qui se revendique "gaulliste et chrétien".

Crédit : JEAN-PIERRE MULLER / AFP Manuel Valls, au congrès du Parti socialiste à La Rochelle le 30 août 2015

Revenant sur les propos de François Fillon, qui se présentait comme "gaulliste et chrétien" la semaine dernière sur le plateau de TF1, Manuel Valls a estimé que "la religion relève de l'intime", remettant en cause l'association entre le culte et la politique. "Pour la première fois, un homme politique définit son projet comme catholique", relève Manuel Valls dans Le Parisien. "Je respecte les convictions de chacun", assure-t-il, tout en jugeant que "la religion relève de l'intime".



"Nous sommes un pays aux racines chrétiennes, avec l'une des communautés juives les plus anciennes, et où l'islam est la deuxième religion, mais nous sommes aussi un pays laïque", a aussi estimé l'ancien chef de gouvernement. Et d'ajouter : "Qualifier son projet de catholique, c'est le contraire de ce que nous sommes. Et c'est faire monter les communautarismes".



Pour lutter contre ce qu'il qualifie de "mode du voile comme un étendard politique", Manuel Valls a aussi proposé "une charte de la laïcité, adossée à la Constitution, rappelant les grands principes". Enfin, le candidat à la primaire de la gauche, qu'un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL donne battu par Arnaud Montebourg au second tour, "ne croit pas" être le favori du scrutin : "Je suis là pour gagner. Je ne sais pas si je suis favori, je ne le crois pas".