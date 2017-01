Manuel Valls : "On m'a imposé le 49.3"

Sur France 2, l'ancien premier ministre est revenu sur l'utilisation à plusieurs reprises de l'article 49.3 et assure "avoir tiré les leçons de l'expérience"

06/01/2017

À peine candidat, Manuel Valls fait marche arrière. Alors que son passage à Matignon a été marqué par l'utilisation à plusieurs reprises du 49.3, l'ancien premier ministre a pris le contre-pied dans cette campagne pour la primaire de la Belle Alliance en reconnaissant "les effets pervers du 49.3". Dès lors, il souhaite cantonner l'utilisation de cet article au texte budgétaire alors qu'il l'a lui-même utilisé pour faire passer la loi Travail ou encore la loi Macron.



Sur France 2 jeudi 5 janvier, il a estimé avoir "tiré les leçons de l'expérience". "Je ne suis plus Premier ministre, je réfléchis à l'avenir. Et notamment sur la réponse à apporter à la crise démocratique", a-t-il plaidé pour justifier son changement de cap. "On m'a imposé le 49.3 (...) J'ai obtenu l'accord de la très grande majorité des députés socialistes, j'ai obtenu l'accord des syndicats réformistes mais je n'ai pas trouvé l'accord d'une cinquantaine de députés socialistes. Il fallait à ce moment l'imposer", a-t-il expliqué visant clairement les députés frondeurs.



Avant d'évoquer un "sentiment de brutalité". Selon Manuel Valls, qui arrive en tête des intentions de vote selon un récent sondage, il est désormais important de "proposer une renaissance démocratique" afin d'inciter tous les citoyens à "participer davantage".