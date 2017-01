La ministre de la Culture a annoncé vendredi 6 janvier son soutien à celui qui était jusqu'à récemment son Premier ministre.

La ministre de la Culture Audrey Azoulay

par Léa Stassinet publié le 06/01/2017 à 17:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"La cohérence, c'est de soutenir Manuel Valls". Audrey Azoulay n'a pas fait durer le suspense plus longtemps, vendredi 6 janvier. Elle rallie la longue liste de ministres ayant déjà apporté leur soutien à Manuel Valls. Elle fait donc partie de ceux qui n'ont pas suivi la consigne du successeur de Manuel Valls à Matignon, Bernard Cazeneuve. Dans une interview au Journal du Dimanche, l'actuel premier ministre avait averti : "La meilleure manière d'aider la gauche et notre candidat est que le gouvernement gouverne et réussisse. Chaque ministre doit donc se consacrer pleinement à sa tâche."



Malgré tout, Audrey Azoulay explique son choix : "Pour moi, la cohérence, c'est de soutenir Manuel Valls, qui a été mon Premier ministre et qui, sur la culture, a partagé mes projets et les a soutenus", dit-elle au micro d'Europe 1. Elle ajoute : "Parmi tous les autres candidats, c'est celui dont je suis le plus proche". Mais, elle le précise, c'est un soutien plutôt discret. "Je ne compte pas m'investir outre-mesure dans cette primaire, assurant que sa "préférence était ailleurs". La ministre de la Culture aurait en effet préféré une candidature de François Hollande.



Mais Audrey Azoulay n'est pas la première ministre à prendre position dans cette campagne pour Manuel Valls. C'est le cas de la majeure partie des "poids-lourds" du gouvernement, à l'image de Najat Vallaud-Belkacem, Michel Sapin, Bruno Le Roux, Jean-Jacques Urvoas, Jean-Yves Le Drian ou encore Myriam El Khomri.

Le Foll et Royal entretiennent le mystère

Certains ont pourtant décidé de ne pas se prononcer, comme Jean-Marc Ayrault, Marisol Touraine ou encore le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Ce fidèle de François Hollande avait expliqué sur Franceinfo qu'il ne ferait pas de choix jusqu'au premier tour, mais qu'il "serait un acteur du rassemblement au moment ce sera nécessaire".



Quant à Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement laisse planer le doute sur un possible soutien à Emmanuel Macron. L'ancienne candidate à la présidentielle n'a pas hésité à "louer sa modernité". Emmanuel Macron a même demandé à être reçu par la ministre pour des "conseils". L'entrevue a eu lieu il y a environ trois semaines, selon nos informations.