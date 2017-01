Alain Duhamel : "Valls a raison de dire qu'il a utilisé le 49.3 à cause des frondeurs"

ÉDITO - Manuel Valls a assuré que les frondeurs l’avaient contraint à l’utilisation du polémique article 49.3.



Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À l’occasion de son passage sur France 2 jeudi 5 janvier, Manuel Valls est revenu sur son recours à plusieurs reprises de l'article 49.3. L'ancien Premier ministre a juré "avoir tiré les leçons de l'expérience", en glissant au passage qu’on lui avait "imposé le 49.3". "Il n’exagère pas du tout, c’est de la faute des frondeurs effectivement", acquiesce Alain Duhamel qui juge que l’ancien chef du gouvernement a été confronté à "une tentative d'obstruction, presque de sabotage, de la part des frondeurs, contre le gouvernement que théoriquement, il devait soutenir, et en particulier contre Manuel Valls”, au moment de la loi Travail.



"François Hollande aurait préféré qu’il évite le 49.3, Emmanuel Macron pensait que sa loi pouvait peut-être passer ric-rac, sans 49.3", selon Alain Duhamel, mais l’ancien Premier ministre a préféré jouer la sécurité en dégainant le 49.3. "Dire qu’il est contre, alors qu’il l’a mis en œuvre clairement à 6 reprises, ça ressemble au minimum à de l’opportunisme, voir à de l'insincérité", nuance par la suite Alain Duhamel.



Les prises de position du candidat Manuel Valls sont "contradictoires avec son profil et ses ambitions" pour l’éditorialiste : "il a de l’envergure, il a une autorité, il a une forme d’éloquence un peu martiale, il incarne des valeurs morales, de décision". En se déclarant pour la suppression de l’article 49.3 après y avoir eu recours, Manuel Valls "perd sur les deux tableaux : les pro et les anti-49.3". "Sa stratégie est honorable, mais sa mise en œuvre est défaillante", assène l’éditorialiste.