"Après une semaine, Le Pen est à l’offensive mais Macron mène", dit Alain Duhamel

publié le 28/04/2017 à 20:35

La bataille électorale se joue aussi sur internet. Jean-Luc Mélenchon a expliqué sur YouTube qu'il ira voter dimanche 7 mai pour le second tour de la présidentielle, qu'il ne votera pas pour Le Pen, mais il se refuse à dire quel bulletin il glissera dans l'urne. Quant à Marine Le Pen, elle lance un vibrant appel aux Insoumis, les électeurs de Mélenchon.



"Marine Le Pen est une candidate décidément offensive, imaginative et redoutable", reconnait Alain Duhamel. Un visage qu'elle avait déjà affiché lors de sa visite surprise sur le site Whirlpool d'Amiens. "Elle récidive en lançant, avec une audace incroyable, un appel à ceux qui ont voté Mélenchon". Bien que les deux partis apparaissent largement aux opposés, "elle explique que beaucoup de choses les rapprochent, qu'en matière économique et sociale ils sont un peu cousins, qu'ils ont des adversaires communs", note Alain Duhamel.

Face à cet aplomb, "Jean-Luc Mélenchon est obligé de sortir de son pesant et grincheux silence qui durait depuis dimanche dernier", analyse l'éditorialiste. "Il parle longuement. Il parle en réalité pour ne rien dire car il ne nous apprend absolument rien", regrette Alain Duhamel. Le fait de ne pas indiquer quel sera son vote "est un handicap pour Mélenchon", estime l'éditorialiste. "On peut dire qu'à la fin de cette première semaine, c'est Emmanuel Macron qui est en tête, mais que c'est Marine Le Pen qui est à l'offensive".