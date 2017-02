et Avec AFP-Relaxnews

publié le 15/02/2017 à 06:30

À défaut d’obtenir un rencard avec un ou une inconnu(e), les utilisateurs de l’appli de rencontre Tinder vont peut-être bientôt s'éprendre pour la politique ? Le mouvement "Nouveau souffle" a choisi de se lancer sur la plus célèbre des applications de rencontres au jour de la Saint-Valentin, dans le but de "parler politique" aux jeunes.



Au cœur de cette campagne qui débute le jour de la fête des amoureux, les adhérents du mouvement - qui se décrit comme "progressiste, écologiste et post-libéral" - entendent "inonder dans toute la France l'application Tinder", précise Nouveau souffle dans un communiqué tamponné du slogan : "La politique, c'est comme l'amour, ça se fait à plusieurs".

L'application Tinder qui permet habituellement de faire des rencontres en faisant défiler des profils de célibataires, sera transformée en "un lieu virtuel d'échange sur les questions sociales et économiques", explique le mouvement. Il va également "proposer des rencards politiques afin de montrer qu'une alternative dans le projet de société peut être portée par celles et ceux qui incarnent le monde de demain". Nouveau souffle se décrit comme "un mouvement initié à 100% par des jeunes et pour les jeunes", il est co-présidé par Eliott Nouaille, ancien président du syndicat général des lycéens.