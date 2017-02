publié le 14/02/2017 à 17:38

Une personne de plus rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'Aurore Bergé. Élue Les Républicains des Yvelines, elle a été une membre active de l'équipe de campagne d'Alain Juppé lors de la campagne de la primaire de la droite et du centre. Selon L'Express, elle aurait opéré un rapprochement avec "En Marche !", "en toute discrétion", lors du meeting du candidat à Lyon le 4 février dernier. Dans les colonnes du magazine, Aurore Bergé explique que le ralliement à l'ancien ministre de l'Économie est "une affaire de génération. Les jeunes réellement libéraux, à la fois sur le plan économique et sociétal, trouvent en Emmanuel macron un candidat qui n'est pas qu'à moitié libéral".



Dans une tribune à L'Obs, l'ancienne responsable de la veille et de l'activisme sur les réseaux sociaux pour Alain Juppé explique son choix. Tout a commencé à cause d'une fracture. "La droite m'a perdue une première fois quand elle a appelé à défiler contre les droits des autres (l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, ndlr). En 2017, cette droite m'a définitivement perdue quand elle a choisi un candidat, François Fillon, qui a proposé de revenir sur l'adoption plénière pour les couples homosexuels, créant de fait une discrimination entre les enfants en raison de l'orientation sexuelle", explique-t-elle.

IVG.net et remarques sexistes

L'élue se décrit elle-même sur Twitter comme étant "libérale, progressiste, féministe". L'ancienne membre de l'équipe d'Alain Juppé avait fait l'objet d'une plainte de la part du site anti-avortement "IVG.net". Sur son compte Facebook, elle racontait alors : "Avant de parler de la loi concernant le délit d’entrave à l’IVG, faites le test. Tapez 'IVG' sur Google. Vous tombez en premier sur IVG.net. Vous pouvez appeler un numéro vert. Je l’ai fait ce matin. 18 minutes de conversation". Elle dénonce le manque d'informations et surtout l'utilisation de la pratique de la dissuasion avec des fausses informations. "J'ai dû dire dix fois dans la conversation que ma décision était prise (...) Être contre l'IVG est une opinion. Entraver volontairement le droit à l'information des femmes est une atteinte à leurs droits", avait-elle alors dénoncé.

En mai dernier, elle avait dénoncé les remarques sexistes dont elle a été victime lorsqu'elle était au Conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. "J'échange de manière naturelle avec certains de mes collègues et je suis accueillie par un : 'Quand je te vois Aurore, j'ai envie de te faire une Baupin'". Dans un entretien à France Info, elle confie avoir été "désarmée et choquée. Sur le coup, on ne sait pas comment réagir avec le bruit et toute l’agitation. Je n'ai pas su quoi répondre".



Elle confie alors que le monde de la politique est "un monde pensé par des hommes pour des hommes. beaucoup de femmes qui sont dans le monde de la politique sont des filles de parlementaires ou d'anciennes collaboratrices de parlementaires. Peu de femmes s'y imposent sans être déjà affiliées à ce monde".

Dans L'Obs, Aurore Bergé estime qu'il existe "des valeurs qui ne sont pas négociables, des lignes rouges qui devraient être infranchissables. Quant à la question du maintien de sa candidature, on ne peut pas avoir prétendu à l'exemplarité, s'être revendiqué à l'exemple du Général de Gaulle pour finir aujourd'hui par se justifier de pratiques indéfendables d'un point de vue moral et éthique". La rencontre entre l'élue des Yvelines et Emmanuel Macron remonte à début février. Lors de ce rendez-vous où il n'est pas encore question de ralliement, "le patron d'"En Marche !" a lui-même reconnu que son mouvement manquait de candidatures féminines", raconte L'Express.



Pourtant, en janvier dernier, elle expliquait sur France Info : "Pour les gens comme moi, de la droite libérale et progressiste, soit on part vers Emmanuel Macron qui nous fait beaucoup d'appels du pied et on déserte la droite, où il restera une frange de la droite plus réactionnaire et conservatrice, soit on décide de soutenir François Fillon, qui prône une droite soutenant des idées qui ne sont pas les nôtres. Je préfère faire le pari de ne pas déserter la droite. Je n'ai pas envie que la droite, ce soit uniquement les gens de Sens Commun, parce que ce n'est pas ma droite".



Mais depuis, elle explique ne pas avoir réussi à s'imposer "des virages idéologiques et des détours idéologiques qui vont à l'encontre des convictions" qui fondent son engagement politique. À L'Express, elle anticipe les critiques de ses détracteurs. "Que j'agis par opportunisme et cynisme, que c'est la énième fois que je me rallie à un candidat différent, anticipe-t-elle. Mais je n'ai jamais suivi quelqu'un aveuglément".