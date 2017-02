Fillon ciblera Hollande et Macron dans sa prochaine conférence de presse

publié le 14/02/2017 à 16:19

Après une première conférence de presse dédiée à sa défense, puis une seconde au cours de laquelle il a laissé son avocat s'exprimer, François Fillon passe à l'offensive. Selon une information de l'Opinion, le candidat tiendra jeudi matin une nouvelle conférence de presse à son QG de campagne. Il a d'ores et déjà prévu de s'attaquer au bilan économique et financier de François Hollande et Emmanuel Macron.



Après les révélations du Canard enchaîné qui n'ont fait que fragiliser sa campagne, François Fillon l'a assuré une nouvelle fois ce mardi 14 février devant les députés de son parti: "Cette décision (de rester), je l'ai prise, je ne reviendrai pas dessus (...). Il n'y a pas de solution alternative", a estimé le candidat, ajoutant qu'un retrait de sa part "créerait une crise majeure".

Le candidat poursuivra son opération reconquête entamée à l’île de la Réunion, puis à Compiègne, dans l'Oise, à l'occasion d'un meeting prévu mercredi 15 février. Il devrait axer son discours sur les questions de sécurité, alors que les tensions entre jeunes et forces de l'ordre se multiplient dans les banlieues. "On va taper fort", a confié l'un de ses proches à l'Opinion.

Emmanuel Macron "friable" selon l'entourage de François Fillon

Puis il enchaînera avec sa conférence de presse prévue jeudi. Cibler François Hollande et Emmanuel Macron n'est pas un hasard. Pour les proches de François Fillon, l'ancien pensionnaire de Bercy est dans une phase compliquée. Emmanuel Macron serait même "friable", selon l'entourage du vainqueur de la primaire, qui s'appuie sur un tout récent sondage. Selon l'étude réalisée par l'Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTELE et Sud-Radio, les électeurs d'Emmanuel Macron sont les plus incertains de tous les candidats testés. 36% d'entre eux se disent sûrs de leurs votes, alors qu'ils étaient 49% le 7 février dernier.



Ce premier trou d'air dans la campagne de l'ancien ministre de l'Économie, François Fillon compte bien en profiter. Il s'agira d'un test important pour le candidat, qui peine à rassembler autour de lui, encore englué dans les soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié son épouse Penelope et ses enfants. Une réunion des "frondeurs" de la droite s'est d'ailleurs organisée lundi 13 février au soir, pour discuter de la tournure que prend la campagne.



François Fillon aimerait sans doute compter sur un soutien plus appuyé de Nicolas Sarkozy et de ses proches. Il déjeunera d'ailleurs avec l'ancien Président de la république mercredi 15 février. À la demande du candidat, les deux hommes se rencontreront rue de Miromesnil, où Nicolas Sarkozy a ses bureaux.