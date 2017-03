publié le 12/03/2017 à 22:46

Le succès des débats de la primaire donnent des idées aux médias, mais aussi aux politiques. Alors que trois débats télévisés sont programmés lors de la campagne présidentielle - le 20 mars sur TF1 ; le 4 avril sur BFMTV et CNews ; le 20 avril sur France 2 - une nouvelle confrontation totalement inédite pourrait opposer Marine Le Pen à Emmanuel Macron.



Les deux favoris du premier tour sont prêts à participer à l'événement, si et seulement si l'émission n'est pas organisée par BFMTV. En effet, les relations entre la chaîne d'informations en continu et Marine Le Pen se sont considérablement dégradées. La présidente du Front national a accusé "les médias de Patrick Drahi, (dont fait partie BFMTV) de soutenir Emmanuel Macron "d'une manière éhontée".

Selon le JDD, Marine Le Pen a refusé la proposition de Jean-Jacques Bourdin, qui proposait d'animer le débat. "Je suis OK pour un débat avec Monsieur Macron mais pas sur BFMTV, comme je l'ai indiqué à Jean-Jacques Bourdin", a assuré au Lab celle qui associe BFMTV au système. Comme le souligne nos confrères, les détracteurs de la chaîne la surnomme pourtant "BFNTV", "pour critiquer le temps de parole qu'elle accorde au parti d'extrême droite". L'eurodéputée "accepterait une proposition similaire si elle émanait d'une autre chaîne". Du côté des rangs d'Emmanuel Macron, on juge que "c'est une super idée et on est toujours preneur".