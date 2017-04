Présidentielle 2017 : "Mélenchon a été le meilleur animateur de la campagne"

publié le 19/04/2017 à 08:11

Décidément, Jean-Luc Mélenchon aura tout tenté pendant cette campagne présidentielle. Mardi 18 avril, il était en meeting dans six villes grâce à son hologramme. Cette campagne "originale" l'a déjà emmené loin. Dans notre sondage Kantar Sofres-Onepoint, le candidat de la France Insoumise est en quatrième position (18% d'intentions de vote), mais à touche-touche avec François Fillon (18,5%). Dans un autre sondage, il est cette fois devant le candidat de la droite. Il est le seul, ces dernières semaines, à avoir enregistré une telle dynamique.



Il a fait une belle campagne. Belle en images. Une fois en péniche autour de l'Île-de-France, une fois sur le vieux port de Marseille. Il y a aussi tous ces hologrammes. Dans les débats, c'est lui qui a marqué les esprits. Parce qu'il est captivant lorsqu'il s'exprime. Il parle bien de fraternité, d'humanité. Il fait même un peu d'humour.

C'est lui qui a été le meilleur animateur de la campagne. Et mieux, il est devenu sympa. Le Mélenchon de 2017 n'a rien à voir avec le Mélenchon de 2012, grognon, agressif, qui vociférait en permanence. Sans dire que l'on a un Mélenchon "doux comme un agneau" - il ne faut rien exagérer, surtout qu'il y a quelques résurgences parfois -, on a un Mélenchon plus bonhomme, plus aimable.



C'est le Mélenchon qui veut qu'on se donne la main dans ses meeting, le Mélenchon qui, face à la menace terroriste, envoie son soutien à François Fillon, Marine le Pen et Emmanuel Macron, le Mélenchon qui est amoureux de la République et des "gens" (comme il appelle son public).



Jean-Luc Mélenchon sait qu'il peut faire peur. Même ses cousins trotskistes se méfient. Pour Philippe Poutou, "Mélenchon c'est moi je". Et pour Nathalie Arthaud, "Mélenchon c'est du Mitterrand réchauffé". Non, Mélenchon c'est pire que du Mitterrand préparant le Programme commun de 1981. Alors sans doute qu'une partie des Français rêvent de retrouver Georges Marchais. Sans doute que dans la France fraternelle qu'il défend, il y a ceux qui ont envie de faire la révolution, de tout renverser, d'exprimer leur ras-le-bol.