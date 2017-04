publié le 20/04/2017 à 00:54

Le nom du candidat de la France insoumise résonne jusqu'à Hollywood. Les acteurs américains Mark Ruffalo et Danny Glover soutiennent Jean-Luc Mélenchon et le font savoir. Respectivement célèbres pour avoir interprété Hulk dans les films Marvel et Roger Murtaugh, le coéquipier de Mel Gibson dans L'Arme fatale, les deux comédiens ont lancé avec l'intellectuel Noam Chomsky et la dramaturge Eve Ensler, une pétition pour appeler les Français à voter pour le candidat.



"N'imposez pas aux Français de devoir choisir entre le néo-libéralisme institutionnalisé et la droite xénophobe et populiste. Unissez-vous tous dès le premier tour derrière le candidat de gauche qui est le plus porté par les sondages !", peut-on ainsi lire dans cette tribune en ligne qui a déjà recueilli 6.176 signatures. Anciens soutiens de Bernie Sanders lors de l'élection présidentielle américaine, Danny Glover et Mark Ruffalo se livrent à une critique à peine voilée du programme de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron car d'après eux se dessine en France "le scénario qui a entraîné l'élection du président Donald Trump aux États-Unis".

Pour les célébrités, il est primordial de soutenir Jean-Luc Mélenchon dès le premier afin d'éviter que "la tragédie se répète en France car les conséquences mondiales en seraient désastreuses", faisant encore une fois référence à l'accession au pouvoir de Donald Trump. Une initiative qui a sans surprise ravi Jean-Luc Mélenchon qui a adressé un tweet de remerciements mercredi 19 avril à Danny Glover.

Join our call for a progressive presidential candidate in France! First round choice in #franceelections is crucial https://t.co/UtBqLtYP8G — Danny Glover (@mrdannyglover) 19 avril 2017