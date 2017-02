publié le 17/02/2017 à 09:17

En déplacement en Algérie à la mi-février, Emmanuel Macron a créé la polémique en France. Le leader du mouvement "En Marche!" a considéré la colonisation comme un crime contre l'humanité. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, évoque là "un coup de com'". "Je suis historien, je suis contre la colonisation évidemment. Quand le soir même, on vous dit, non ce n'est pas ce qu'il voulait dire, (il parlait de) crimes contre l'humain. Ce n'est pas une bonne façon de prendre les choses. On ne va pas en Algérie pour dire quelque chose qui finalement engage une controverse où vous reculez."



Pour Alexis Corbière, Emmanuel Macron ne s'est pas montré à la hauteur de la fonction qu'il brigue au mois de mai. "Quand on est chef d'État, il faut être un peu vertébré, notamment sur des sujets sensibles (...) Le crime contre l'humanité n'est pas un concept qui se manipule comme ça. Sur la question de la colonisation, donnons la parole avant tout aux historiens."

Au cours d'une interview au média algérien Echourouk News, Emmanuel Macron expliquait que "la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes (...) La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire". Il avait ensuite maintenu ses propos sur RTL, jeudi 16 février. "J'ai tenu un propos équilibré qui consiste à dire que des crimes ont été commis."