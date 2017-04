publié le 18/04/2017 à 18:30

Si Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon se sont mobilisés lundi 17 avril, Jean-Luc Mélenchon a lui opté pour ce mardi 18 avril pour son dernier grand rendez-vous d'ampleur dans cette campagne présidentielle. Et comme à son habitude, le candidat de la France insoumise mise sur la technologie pour se démarquer des autres candidats.



Jean-Luc Mélenchon tient un meeting à Dijon, doublé de six hologrammes aux quatre coins de la France, dans lequel il doit détailler comment il entend gouverner s'il est élu président. Une formule gagnante ? Même si sa spectaculaire dynamique semble avoir atteint un palier ces derniers jours, le candidat de La France insoumise est de nouveau devancé par François Fillon selon notre sondage, l'ancien leader du Front de gauche refuse de renoncer à cinq jours du premier tour de la présidentielle.

Sur la forme, la réussite technique et le succès populaire et médiatique de son meeting en direct par hologramme du 5 février a donné des ailes à son équipe qui table sur une fréquentation totale de plus de 30.000 personnes mardi entre Dijon, Montpellier, Grenoble, Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand et au Port, à la Réunion.