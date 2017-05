publié le 05/05/2017 à 13:42

L’équipe de campagne avait veillé à tenir secret le lieu du déplacement-surprise de Marine Le Pen ce vendredi 5 mai. C’est pourtant aux cris de "Marine rends l'argent !" et "À bas le Front national" que la candidate frontiste a été accueillie par une foule très hostile, massée devant la cathédrale de Reims. Parmi les 500 manifestants rémois anti-FN venus protester contre la venue de Marine Le Pen, on retrouvait pèle-mêle des militants de "En Marche !" et des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon selon l'AFP.



La rivale d’Emmanuel Macron est arrivée vers midi accompagnée de son soutien Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Cette visite ne figurait pas dans l'agenda officiel de la candidate et le FN ne l’a jamais confirmé à certains médias, dont l'AFP. Un dispositif policier séparait les manifestants présents à l'extérieur de la cathédrale de Marine Le Pen, qui se trouvait dans ce monument chrétien, symbole de la royauté française, et qui avait été détruit par les bombardements durant la Première Guerre mondiale.

Marine Le Pen toujours à l'intérieur de la cathédrale de Reims. Beaucoup de manifestants l'attendent dehors. Ambiance tendue pic.twitter.com/h0YLPfsYKh — Axel Monnier (@AxelMonnier) 5 mai 2017

Marine Le Pen à Reims arrivée par l'aile droite, les jeunes scandent "à bas le Front National" @France3CA pic.twitter.com/6bNo9yyCLl — Laurence Laborie (@LauLaborie) 5 mai 2017

Florian Philippot, vice-président du FN, et David Rachline, directeur de campagne de Marine Le Pen, ont également été contraints de quitter la cathédrale protégés par des gardes du corps, sous les huées des manifestants. "Les excités de chez Macron ne nous empêcheront pas de rendre hommage à la France et son histoire millénaire #Reims", a réagi Florian Philippot sur Twitter.

Les excités de chez Macron ne nous empêcheront pas de rendre hommage à la France et son histoire millénaire #Reims — Florian Philippot (@f_philippot) 5 mai 2017