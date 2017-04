Présidentielle 2017 : "Marine Le Pen cherche à apparaître moins Le Pen et plus Marine", décrypte Alba Ventura

Présidentielle 2017 : "Marine Le Pen cherche à apparaître moins Le Pen et plus Marine"

Présidentielle 2017 : "Marine Le Pen cherche à apparaître moins Le Pen et plus Marine"

publié le 06/04/2017 à 08:01

Qu'arrive-t-il à Marine Le Pen ? Lors du débat des onze candidats à la présidentielle, mardi 4 avril, la candidate du Front national a connu quelques turbulences. Elle a été mise en difficulté. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes de se laisser malmener. Marine le Pen, c'est plutôt une frondeuse. Elle est plutôt forte en gueule, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Marine Le Pen, en règle générale, il ne faut pas trop la chercher. Là, lors du débat télévisé, c'est l'inverse que l'on a vu : une Marine le Pen en retrait. Rien à voir avec ses propos d'estrade ou les interview choc, parfois, qu'elle peut donner seule face à un interlocuteur. Elle était même un peu figée par moments.



Alors, il ne faut pas exclure le contexte dans lequel se trouve la candidate ne ce moment. Plongée dans les affaires de financement du FN et autres emplois fictifs. Brouillée avec sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, dont certains disent que cette dernière pourrait renoncer aux législatives. Sans compter les sondages qui patinent. Résultat : Marine le Pen a été souvent prise de court, bousculée.

On n'est pas habitué à la voir se faire "moucher", surtout par un candidat à priori moins aguerri qu'elle, à savoir le candidat du NPA Philippe Poutou (encore que chez les trotskistes, on est très aguerri). Mais celui-ci a réussi à lui porter l'estocade. Il a tapé juste en l'attaquant sur ses poursuites judiciaires sur l'air de "Vous, vous avez une immunité parlementaire, alors que nous, nous n'avons pas l'immunité ouvrière".



Depuis le début de sa campagne, la présidente du Front national cherche à apparaître moins agressive, plus calme et donc "présidentielle" : moins Le Pen et plus Marine.