et Clarisse Martin

publié le 03/04/2017 à 16:45

Elles ont beau appartenir à la même famille et au même parti politique, leur proximité n'empêche pas quelques mésententes. Dans une interview accordée au magazine Femme Actuelle, le 27 mars, Marine Le Pen avait déclaré que si d'aventure elle accédait à l'Élysée, sa nièce Marion Maréchal-Le Pen ne ferait pas partie du gouvernement. Et s'était montrée assez claire. "La place de ma nièce ? Elle est députée. Voilà. Je ne lui dois rien, ni à personne d'ailleurs. Je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer", avait asséné la candidate à l'élection présidentielle.



Dimanche 2 avril, c'est au tour du Journal du dimanche de dévoiler la réaction de la jeune députée du Vaucluse aux propos de sa tante. Selon l'hebdomadaire, Marion Maréchal-Le Pen serait agacée, en privé. "Ministre, je m'en fous. Mais inexpérimentée, elle exagère. C'est dégueulasse, je fais le job", aurait-elle confié à des proches, après que sa tante ait également dit dans la même entrevue qu'elle était "jeune" et "assez raide".

Un message de David Rachline pour amenuiser les tensions

Pour calmer les esprits, toujours selon le JDD, le directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachline, se serait fendu d'un mail aux membres stratégiques de la campagne. "Il n'y avait aucune agressivité à l'égard de quiconque dans les réponses de Marine", aurait écrit le sénateur-maire de Fréjus (Var). Et même si à la suite de cette interview où elle est citée, Marion Maréchal-Le Pen a annulé plusieurs rendez-vous, elle s'est malgré tout rendue dans plusieurs départements comme le Loiret, l'Oise, la Savoie, et devrait se rendre prochainement dans le Haut-Rhin, les Pyrénées-Atlantiques, le Var et la Haute-Saône.

Elle ne cesse donc pas de faire campagne, même si ses positions, notamment sur les sujets de société, sont parfois en décalage avec celles défendues par la présidente du parti frontiste.