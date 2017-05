Présidentielle 2017 : l'abstention pourrait être en 22 et 28% au second tour

publié le 07/05/2017 à 11:16

C'est un chiffre qui sera scruté de près. D'après les derniers sondages, l'abstention pourrait être comprise entre 22 et 28%, lors du second tour de l'élection présidentielle le 7 mai. Une fourchette très large qui illustre la difficulté à anticiper la mobilisation des électeurs. Au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, 22,23% des électeurs s'étaient abstenus. Depuis, près d'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont annoncé, au terme d'une consultation interne, qu'ils voulaient s'abstenir au second tour.



Une proportion qui serait quasiment équivalente au sein des électeurs de François Fillon, affirment toujours les sondages. Ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pourrait donc entraîner la plus faible mobilisation pour une élection présidentielle depuis 1969, qui a vu Georges Pompidou sortir vainqueur des urnes. Cette année-là, plus de 30% des électeurs avaient décidé de ne pas se rendre dans l'isoloir.

En 2002, l'abstention au premier tour de la présidentielle avait également été très forte : 28,4% des électeurs s'étaient abstenus, ce qui avait bénéficié à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Lors de la deuxième manche en revanche, les électeurs hostiles au Front national s'était massivement mobilisés.



