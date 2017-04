avec Alice Moreno et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/04/2017 à 08:38

À sept jours du premier tour, nombreux sont les électeurs qui se disent toujours indécis quant au bulletin qu'ils glisseront dans l'urne pour le premier tour de la présidentielle. "Je savais déjà au départ pour qui j'allais voter", affirme Sylvie, 59 ans, qui refuse de dire pour qui elle va voter. Il s'agit de "quelqu'un qui a bien progressé au niveau des sondages", devine son mari, Jean-Louis, retraité, qui sait qu'elle va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais lui va voter pour "un candidat qui a baissé dans les sondages", Benoît Hamon. "Au contraire, le fait qu'il perde des voix me conforte en me disant qu'il faut le soutenir", affirme celui-ci.





Leur fils Louis, 19 ans, étudiant en science politique, va voter pour la première fois. "J'ai eu ma petite phase moderne, 'suivons la vague', explique-t-il, reconnaissant qu'il s'est au départ intéressé à la campagne d'Emmanuel Macron. Puis j'ai partagé un peu le vote de papa et je suis revenu sur ce candidat qui a refusé l'alliance, Mélenchon", dit Louis.

Pour une reconnaissance du vote blanc

Comme Louis, sa grand-mère, Christiane, 85 ans, va elle aussi expérimenter une première fois électorale : celle-ci va voter blanc, au grand dam de sa fille. "Et tu crois que c'est comme ça que tu vas construire une France pour tes petits-enfants maman ?", s'agace Sylvie. "Cette campagne a été longue, je comprends que ça puisse lasser, que les gens n'iront pas voter, mais en même temps ce seront peut-être ceux-là qui diront 'on aurait pu espérer mieux', poursuit Jean-Louis.

Louis soutient davantage le choix de sa grand-mère et souhaiterait que le vote blanc soit "complètement comptabilisé". Christiane, elle, regrette une autre époque, une autre élection. "De Gaulle. C'était sincère. Il y avait du renouveau", estime-t-elle.