publié le 15/04/2017 à 23:32

La séquence a duré plusieurs semaines après l'élection du candidat socialiste à la primaire de la Belle Alliance populaire le 29 janvier. La question d'un accord entre Benoît Hamon, alors au plus haut dans les sondages, et Jean-Luc Mélenchon était clairement posée aux deux candidats de gauche pour assurer la présence de l'un d'entre eux au second tour. Le jeu de dupes entre les candidats et leurs proches, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises, a finalement tourné court.



Dans un entretien accordé au Parisien-Aujourd'hui en France, publié dimanche 16 avril, Jean-Luc Mélenchon se félicite que cette alliance avec Benoît Hamon n'ait jamais eu lieu. "Benoît Hamon est un garçon très intéressant et sympathique mais... c'est le PS", répond-il aux lecteurs du quotidien, précisant qu'"on ne (lui) a pas demandé très élégamment" côté socialiste. "Je n'ai pas cédé et j'ai bien fait !"

Pour le candidat de la France insoumise, aux prises avec Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon pour une qualification pour le second tour, défend sa démarche et sa stratégie envers et contre tout. "Moi je travaille pendant un an, je mets au point un programme, 260.000 personnes ont payé pour l'acheter et le lire, 300.000 personnes ont rejoint ma plateforme - entre parenthèse au milieu de l'indifférence générale -, à cette étape on a construit quelque chose qui a tenu bon et alors il aurait fallu, à la fin du mois de janvier, 70 jours avant l'élection, que je dise aux gens "Allez, sautez-vous dans les bras, Mélenchon et Hamon sont d'accord !" C'est pas du bétail !"