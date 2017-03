publié le 04/03/2017 à 17:23

Outre-Atlantique, les médias tentent depuis plusieurs mois de comprendre la montée en puissance de Marine Le Pen en France. Cela après l'élection, surprise, de Donald Trump à la tête des États-Unis, une sorte de modèle pour la candidate frontiste à la présidentielle. De plus en plus présente dans les médias américains, Marine Le Pen a même reçu le soutien de l'ancien leader du Ku Klux Klan, David Duke. Alors qu'elle se trouve dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle du 23 avril prochain, la frontiste a été interviewée par Anderson Cooper, le présentateur vedette de la chaîne CNN, pour les besoins de l'émission "60 Minutes", diffusée sur CBS. L'occasion pour la Française de réaffirmer qu'elle est "opposée au port du voile dans l'espace public", selon un extrait dévoilé par la chaîne.



"Nous avons une loi en France", a-t-elle répondu au journaliste américain lorsque celui-ci lui a demandé si les femmes musulmanes devaient être autorisées à porter le voile dans l'espace public. "Ce n'est pas ça la France. La France ce n'est pas le burkini sur les plages. La France c'est Brigitte Bardot", a poursuivi Marine Le Pen, dans une allusion à l'icône cinématographique des années 1950 et 1960 qui parlera sans doute aux Américains. L'entretien réalisé à New York sera diffusé le 5 mars dans l'émission phare de CBS.

Marine Le Pen n'a jamais caché sa position sur le port du voile dans la société française. Lors d'une visite à Beyrouth, au Liban, en février, la dirigeante du Front National avait même refusé de porter un voile lors de sa rencontre avec le mufti de la République. Certains avaient dénoncé un coup de communication, d'autres comme Jean-Luc Mélenchon avaient évoqué un refus "légitime", estimant que le port du voile est un signe de soumission.