publié le 22/02/2017 à 08:15

Marine Le Pen a quitté le Liban sur une polémique. Mardi 21 février, la candidate du Front national a refusé de porter le voile lors d'une rencontre avec le grand mufti de la République à Beyrouth. C'est un coup médiatique conjugué à un peu de provocation. Marine Le Pen est maline. Elle aurait pu se contenter d'utiliser le Liban comme un décor, comme un théâtre, montrer qu'elle aussi peut être reçue sur la scène internationale, montrer qu'elle peut rencontrer un chef d'État, en l'occurrence Michel Aoun qui s'est prêté au jeu bien volontiers.



Elle aurait pu se contenter de la photo officielle qu'elle avait enfin réussi à arracher à un chef d'État étranger. Cette photo qu'elle avait ratée avec Donald Trump, lors de son récent voyage à New York. Et bien, non ! Elle a voulu ajouter à la photo cette démonstration. On dirait même une démonstration de laïcité ostentatoire.

Elle a effectivement refusé de se voiler alors qu'elle était reçue dans la maison d'un chef religieux sunnite. Marine Le Pen a tenté là de jouer sur plusieurs tableaux : celui du combat des femmes qui ne doivent pas se soumettre, et celui du combat contre des valeurs qui ne sont pas les siennes.

Elle n'arrive pas à se forger une stature internationale

Il ne s'agit pas de dire qu'elle a eu tort ou raison. D'autant que visiblement, les codes ne sont pas les mêmes partout. En Égypte, lorsqu'elle avait rencontré le grand imam du Caire, elle n'était pas voilée, et ça n'avait pas posé de problème. En fait, Marine Le Pen a tout simplement saisi l'occasion d'envoyer un message franco-français.



C'est très différent de ce qu'avait fait Michelle Obama en Arabie Saoudite : cette dernière avait refusé de porter le voile en soutien aux femmes "obligées" de se voiler. Là au Liban, les femmes ne portent pas le voile. Après il y a des coutumes devant les autorités religieuses, c'est autre chose.



Donc Marine Le Pen en a clairement profité pour faire une démonstration médiatique à usage électoral. Elle en a profité pour flatter son électorat. Elle a utilisé un rendez-vous pour faire sa campagne de l'extérieur.



Honnêtement, son voyage au Liban n'était pas très glorieux. Tout comme celui qu'elle avait fait aux États-Unis ou encore au Canada. Elle collectionne quand même plusieurs déplacements ratés, et elle ne parvient pas à se forger la stature internationale qu'elle souhaiterait. Mais comme ce n'est pas le sujet de ses électeurs, au fond elle ne prend pas grand risque.