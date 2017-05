publié le 07/05/2017 à 16:59

Quelque 30,6 millions de Français ont voté en fin d'après-midi. Selon les derniers chiffres relatifs à la participation, 65.30% des électeurs français s'étaient déplacés aux urnes ce dimanche 7 mai avant 17 heures, pour le second tour d'une campagne présidentielle inédite à bien des égards. Ce taux de participation est en large baisse (moins 4 points) par rapport au même chiffre du premier tour, qui donnait 69,42% de participation à 17 heures.



Ce taux de participation est faible par rapport à ceux de 2012 (71,96%) et de 2007 (75,11%) à la même heure. Il traduit un enthousiasme modéré pour une élection qui, après le premier tour, a créé la division chez certains indécis, en particulier chez les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Durant l'entre-deux-tours, nombreux sont ceux qui ont fait savoir leur intention de ne pas se rendre aux urnes.

Le refus de certains de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, deux candidats dans lesquels ils affirment ne pas se retrouver, faisait prédire un taux d'abstention exceptionnellement haut pour le dénouement du scrutin. Il faudra bien entendu attendre la clôture de l'ensemble des bureaux de vote pour connaître le chiffre de l'abstention et savoir si la division chez les électeurs a eu un impact réel sur les urnes.



Si les bureaux de vote installés en outre-mer sont désormais fermés, il reste jusque 19 heures aux métropolitains - voire 20 heures dans certaines villes -, et quelques heures à certains Français de l'étranger, du fait du décalage horaire, pour exprimer leur choix. Le résultat définitif et officiel de l'élection présidentielle sera connu mardi 9 mai.