publié le 17/02/2017 à 21:54

Depuis sa défaite rocambolesque à la primaire de la droite, Alain Juppé s'est réfugié dans ses terres bordelaises. L'édile n'est sorti de sa réserve que pour démentir ses ambitions de remplacer un François Fillon empêtré dans le "Penelopegate" et lui apporter son précieux soutien. Un appui réitéré jeudi 16 février depuis son bastion de Bordeaux. L'ancien Premier ministre l'a cependant assorti d'un avertissement.



Lors d'une réunion de lancement de la campagne de François Fillon dans "La belle endormie", Alain Juppé a tout d'abord rappelé qu'il avait apporté son soutien au député de Paris dès le soir du second tour. Et "je ne change pas d'avis au gré des vents sondagiers", raille l'élu dans un rictus sur BFMTV.

Mais "ce sera dur", prédit-il, y voyant une raison supplémentaire pour s'engager autour de la candidature du député de Paris. Et de conclure : "Il va falloir bosser pour gagner cette élection présidentielle et remonter la pente". Ces quinze derniers jours ont vu la cote de popularité du candidat de la droite à la présidentielle chuter de 18 points en un mois, à 25% d'avis favorables sur son action, selon un sondage Ipsos diffusé mercredi 15 février.