publié le 17/02/2017 à 18:57

2F Conseil. Cette société fondée par François Fillon intrigue autant la presse que l'opposition. Hypothétiques clients russes ou proches du candidat, importantes sommes perçues par un ancien Premier ministre déjà englué depuis des semaines dans l'affaire du "Penelopegate"... Les interrogations sont nombreuses.



Libération publie vendredi 17 février une longue enquête sur les conférences données à l'étranger par l'ancien Premier ministre, dont certaines ont été coorganisées par deux de ses proches, en la personne du député LR Jérôme Chartier et du chef d'entreprise Arnaud Vaissié. "Un système bien huilé" tout à fait légal, mais discutable moralement.

Entre 2013 et 2016, le député de Paris aurait participé à sept conférences pour lesquelles il aurait touché des "honoraires" alimentant les comptes de 2F Conseil allant de 20.000 à 30.000 euros, affirme sa responsable de communication Caroline Morard dans les colonnes de Libération. Le quotidien s'attarde sur quatre d'entre elles, organisées conjointement par l'association Les Entretiens de Royaumont, un think tank de droite dirigé par Jérôme Chartier, et le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) françaises, présidé par Arnaud Vaissié.

Je suis venu à titre gracieux… Christian Bataille, député socialiste Partager la citation





Le think tank organise depuis 2003 des débats dans toutes la France auxquels l'élu participe à titre gratuit, à l'instar de nombreuses autres personnalités politiques. Mais quand l'association et les CCI décident d'organiser en 2013 des conférences à l'étranger, François Fillon aurait été généreusement rétribué. Plus étonnant, le Manceau aurait été le seul à percevoir des émoluments. "On m’a payé le billet d’avion et l’hôtel, mais c’est tout", s'étonne un patron de PME qui a participé à l'une de ces conférences. Quant au député socialiste Christian Bataille, lui aussi habitué de ces débats, il est toujours "venu à titre gracieux…"



Quelle est la raison de ce statut spécial ? Libération dénonce des "petits arrangements" entre amis. Pour sa défense, Jérôme Chartier fait valoir que son association organise uniquement les débats qui se déroule dans l'Hexagone et préfère renvoyer vers les CCI. Le quotidien a tenté de contacter les contacter. En vain. Seule celle de Rabat, au Maroc, affirme n'avoir pas rétribué François Fillon. L’entourage de ce dernier s'est également refusé à tout commentaire.