Alain Juppé a mis fin aux rumeurs en écartant fermement l'hypothèse de remplacer François Fillon.

Crédit : GEORGES GOBET / AFP Alain Juppé à Bordeaux, le 2 décembre 2016

par François Quivoron , Avec AFP publié le 06/02/2017 à 09:08

Alain Juppé ne sera pas le plan B de la droite pour l'élection présidentielle. Alors que la position de François Fillon, englué dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Penelope, paraît de plus en plus intenable, l'hypothèse d'un retour du maire de Bordeaux était devenue insistante au cours du week-end. Dans un message posté sur son compte Twitter, Alain Juppé a balayé les rumeurs, semble-t-il de manière définitive.



"J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !", a-t-il insisté ce lundi 6 février face à des journalistes à Bordeaux, rapporte l'AFP. "Aujourd'hui, on va écouter François Fillon", a ajouté Alain Juppé. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle devrait en effet s'expliquer longuement dans un média ce lundi 6 février sur le "Penelope gate", d'après son entourage.



Au cours des deux dernières semaines, Alain Juppé avait déjà exclu à deux reprises d'être "le recours". D'après le journal Le Figaro, le maire de Bordeaux et François Fillon se seraient entretenus par téléphone samedi et auraient convenu de se recontacter sans tarder. "Juppé n'ira que s'il y a consensus autour de lui. Il est prêt à affronter le risque d'une défaite à la présidentielle, mais il ne veut pas d'une confrontation avec Fillon. Ni d'une guerre avec d'autres prétendants", indiquait un proche d'Alain Juppé. Qui semble donc avoir revu sa position.