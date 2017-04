publié le 25/04/2017 à 14:08

Le choix de Jean-Luc Mélenchon de s'en remettre à ses militants pour décider d'une éventuelle consigne de vote pour le second tour de la présidentielle est loin d'avoir fait l'unanimité. Arrivé quatrième à l'issue du 1er tour avec 19,58% des voix, le choix de ses électeurs s'annonce déterminant. Au Parti socialiste, qui a appelé de son côté à voter pour Emmanuel Macron, on qualifie la décision de Jean-Luc Mélenchon de "faute", comme l'a exprimé Jean-Christophe Cambadélis sur Twitter. La ministre du travail Myriam El Khomri parle quant à elle d'un "déshonneur".



Mais Jean-Luc Mélenchon peut compter sur un soutien surprenant, celui de Jean-Marie Le Pen. Invité sur France Inter ce mardi 25 avril, le fondateur du Front national a jugé "très digne" l'attitude du candidat de la France insoumise. Il a salué une position "très correcte", "de la part d'un candidat qui a fait une percée remarquable et qui était, il faut le dire, sur le plan oratoire, le meilleur", a ajouté le père de Marine Le Pen.

REVOIR - @lepenjm sur Mélenchon : "Il était, il faut le dire, sur le plan oratoire, le meilleur." #Le79Inter pic.twitter.com/igHIp9xv0W — France Inter (@franceinter) 25 avril 2017

Jean-Marie Le Pen, qui s'est dit "fier de sa fille" après la qualification de celle-ci pour le second tour, a assuré dans le même temps lui avoir pardonné son attitude vis-à-vis de lui. "J'ai un coeur de père", a-t-il ajouté, faisant référence aux relations très compliquées qu'ils entretiennent. L'ancien président d'honneur du parti a également rappelé qu'il tiendrait "un discours politique" le 1er mai à 11 heures, place des Pyramides. Il y prendra "position pour le second tour".