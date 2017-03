publié le 10/03/2017 à 18:09

C'est loin d'être un événement. Comme en 2007 et en 2012, Marine Le Pen a dépassé le seuil des 500 parrainages vendredi 10 mars. Avec 577 signatures d'élus au compteur, la présidente du Front national, qui semble assurée d'occuper l'une des deux premières positions le soir du 23 avril, est donc qualifiée pour le premier tour de la présidentielle.



Mais l'information importante se trouve dans la liste de ses parrains. Parmi eux, on retrouve en effet le député européen Jean-Marie Le Pen. Le père et la fille sont ouvertement en conflit depuis le 1er mai 2015, date à laquelle la présidente du Front national avait refusé que le fondateur du parti prenne la parole lors du traditionnel hommage parisien à Jeanne d'Arc.

Leur histoire s'est poursuivie devant les tribunaux. Le président d'honneur du Front national a été exclu du parti en août 2015 pour avoir réitéré ses propos sur les chambres à gaz, qualifiées par ses soins de "détail" de l'histoire de la Seconde guerre mondiale, dans la revue Rivarol. La cour d'appel a récemment confirmé sa condamnation à 30.000 euros d'amende pour ces propos. Jean-Marie Le Pen compte former un pourvoi en cassation.

Président d'honneur, Jean-Marie Le Pen finance la campagne de sa fille

Si le Menhir n'est plus membre du Front national, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé qu'il restait néanmoins président d'honneur le 17 novembre 2016. Ce qui avait provoqué l'ire des dirigeants du parti, Marine Le Pen et Florian Philippot en tête. Au lendemain de cette petite victoire pour lui, Jean-Marie Le Pen avait déclaré à RTL.fr qu'il "pourrait hésiter à soutenir Marine Le Pen si sa ligne électorale s'écartait de la ligne nationale" qu'il défend.



Pourtant, c'est bien lui, via l'association Cotelec, qui a financé une partie de la campagne de Marine Le Pen. Une tradition, répond son père. L'association a en effet financé toutes les campagnes du Front national depuis sa création en 1972 : départementales, régionales, européennes.

En concurrence directe avec les candidats FN aux législatives

Le doute sur son soutien politique est encore permis aujourd'hui. Diamétralement opposé à la stratégie de dédiabolisation mise en place depuis l'arrivée de sa fille, Jean-Marie Le Pen avait créé le premier comité "Jeanne d'Arc, au secours !" le 28 septembre 2016 en Seine-et-Marne. Un sujet toujours d'actualité, puisqu'il se réunit avec ses alliés samedi 11 mars à Rungis pour avancer sur les questions des législatives et a publié ce 10 mars une plateforme de propositions politiques pour attribuer le label des "Comités Jeanne" aux candidats aux législatives qui le demanderaient. Dans certaines circonscriptions, les électeurs pourraient voir donc s'affronter des candidats Front national et des candidats "Comités Jeanne".