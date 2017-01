BILLET - Depuis le début de l’année, la campagne présidentielle bat son plein. Ou plutôt les campagnes présidentielles. Car, selon le journaliste, on s’y perd un peu.

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 10/01/2017 à 09:33

"C’est la campagne des non. Des noms en 'non'. Des sacrés 'non de non'. Des Mélenchon, Macron, Peillon, Hamon, sans oublier Fillon", lance Éric Zemmour. "Un non qui les relie quand tout les sépare. Des 'non' en forme de jeux de mots, quand chacun tente de jouer son propre jeu", poursuit-il. "Les campagnes des uns et des autres se chevauchent et se combattent à distance", constate le journaliste.



Ainsi, Mélenchon et Macron "sont dans une alliance objective pour tuer la primaire socialiste". Selon Éric Zemmour, "chacun incarne les deux branches historiques de la gauche : la gauche libérale et bourgeoise pour Macron, la gauche étatiste et ouvriériste pour Mélenchon". Quand Macron "drague les centristes et les électeurs de Juppé", Mélenchon "drague les ouvriers qui ne sont pas encore passés au Front national".



"Mélenchon dit que Macron, c’est pareil que Fillon. Macron dit que Mélenchon, c’est pareil - ou presque - que Le Pen", analyse Éric Zemmour. "Encore des histoires de noms, pour rétablir des clivages qui sont brouillés", note-t-il.