publié le 17/04/2017 à 20:12

"Je ne vous dis pas qu'il est toujours trotskiste, il ne l'est plus. Je ne vous dis pas qu'il est devenu communiste, et sa révolution est une révolution par la loi" analyse Alain Duhamel au sujet du candidat de la France insoumise, actuellement au coude à coude avec François Fillon pour la troisième position dans les sondages. "Évidemment qu'il est d'extrême-gauche", ajoute-t-il, "il veut une VIe République, il veut briser toutes les alliances, il veut sortir de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN, du FMI, de l'OMC... Si ça n'est pas une rupture, qu'est-ce que c'est ?".



L'éditorialiste ajoute que Jean-Luc Mélenchon a "ses références idéologiques personnelles, comme Chavez, Castro, un peu Poutine... Cela s'appelle être d'extrême-gauche !". Si le candidat essaie de se défaire de cette étiquette, c'est selon Alain Duhamel car il est "intelligent, éloquent, habile et roué".

Il estime qu'il y a eu, depuis le début de la campagne, "trois Mélenchon différents" : le "Mélenchon 1 qui ressemblait à celui de 2012, l'imprécateur", le "Mélenchon 2 qui allait dans les émissions people, adouci" et le "Mélenchon 3, arrondi, apaisé et presque tolérant", qui a réussi ainsi à augmenter son score dans les sondages d'intentions de vote.