et AFP

publié le 18/04/2017 à 12:07

À cinq jours du premier tour, les autorités affirment avoir déjoué une attaque terroriste autour de l'élection présidentielle. Deux hommes ont été arrêtés à Marseille, mardi 18 avril, car soupçonnés d'avoir préparé un attentat. Selon des sources proches de l'enquête, leur passage à l'acte était "imminent". Aucune indication n'a été donnée sur les potentielles cibles.



Ces individus sont âgés de 23 et 29 ans et étaient connus des services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour leur radicalisation, selon BFMTV. Ils ont arrêtés dans le cadre d'une enquête en flagrance ouverte à Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste.

Ces interpellations surviennent deux jours après les déclarations du ministre de l'Intérieur sur le renforcement de la sécurité pour le scrutin et l'entre-deux-tours. Plus de 50.000 policiers et gendarmes, appuyés par des militaires de l'opération Sentinelle, sont mis à contribution pour protéger la population. "Aucune menace n'est écartée", avait-il indiqué.

