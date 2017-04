Présidentielle 2017 : Jean Lassalle a voté dans les Pyrénées-Atlantiques

publié le 23/04/2017 à 16:39

C'est peu après 11 heures, que Jean Lassalle a voté au premier tour de la présidentielle à Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques. Le candidat est maire de ce petit village de 162 habitants depuis 1977. C'est vêtu d'un costume sombre et d'une cravate rayée bleu, blanc, rouge, que Jean Lassalle, tout sourire, a serré des mains et fait la bise aux personnes se trouvant dans le bureau de vote.



Le candidat, qui espère toujours pouvoir se qualifier au second tour de l'élection présidentielle s'est dit confiant et de "bonne humeur". Face aux caméras, il l'assure : "Je vais être l'homme du jour. Il y a un moment que la France n'a pas surpris le monde". À 61 ans, il s'agit de la première participation du candidat à un scrutin présidentiel. Jean Lassalle est reparti à Paris à la mi-journée.

Le député indépendant des Pyrénées-Atlantiques s'était notamment rendu célèbre par une grève de la faim qui avait duré 39 jours en 2006 afin de protester contre la délocalisation d'une usine de sa région. Il s'était également fait connaître pour avoir parcouru un tour de France à pied en 2013.