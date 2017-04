et AFP

publié le 23/04/2017 à 14:08

Le candidat du Nouveau Parti anti-capitaliste (NPA) à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, a voté dimanche matin à Bordeaux pour le premier tour de l'élection présidentielle, a constaté un journaliste de l'AFP. Philippe Poutou, 50 ans, ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort (Gironde), a accompli son devoir de citoyen peu après 10h dans une école d'un quartier populaire de Bordeaux.



Vêtu d'un jean et d'une chemise claire, il est apparu souriant et détendu. Il a pris le temps d'échanger quelques mots avec les assesseurs du bureau de vote et quelques électeurs. Le candidat du NPA, dont c'est la deuxième participation à une élection présidentielle, avait recueilli 1,15% des voix au premier tour en 2012.

À midi, 28,54% des électeurs français avaient voté. Ce taux est très légèrement supérieur à celui enregistré à la mi-journée pour le premier tour de 2012 (28,29%). Le chiffre, qui concerne la participation en métropole, a été publié par le ministère de l'Intérieur. S'il est quasiment stable par rapport au premier tour de 2012 (28,29%), ce chiffre de participation à la mi-journée est largement inférieur à celui de 2007 (31,21%), mais nettement supérieur à celui de 2002 (21,4%). En 2012, le taux de participation final avait été de 79,48% au premier tour.